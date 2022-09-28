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Каладзе: Визит Лукашенко в Абхазию - недружественный и политически неправильный шаг
28.09.2022 20:29
Визит Лукашенко в Абхазию был недружественным и политически неправильным шагом. Так оценивает посещение оккупированного Россией грузинского региона Абхазия президентом Беларуси Александром Лукашенко мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Визит Лукашенко в Абхазию является очень тревожным и тяжелым фактом. Кроме того, что это недружественный и политически неправильный шаг, Лукашенко нарушил закон об оккупации, за чем последует реагирование со стороны соответствующего ведомства. Насколько я знаю. посол уже вызван", - отметил Каладзе.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто лидером Асланом Бжания.
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