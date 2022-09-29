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Крамон о визите Лукашенко: «Умиротворение зла всегда имеет неприятные последствия»


29.09.2022   12:31


Депутат Европарламента Виола фон Крамон прокомментировала визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.

«Лукашенко — террорист, марионетка Путина и нелегитимный правитель, которого не признает Евросоюз. Его визит или признание Абхазии ничего не значат.

Но это напоминание всем тем, кто умиротворяет Россию в Грузии, что умиротворение зла всегда имеет неприятные последствия. Лукашенко закончит вместе с Путиным!», — написала Виола фон Крамон в Twitter.

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