

Крамон о визите Лукашенко: «Умиротворение зла всегда имеет неприятные последствия»

29.09.2022 12:31





Депутат Европарламента Виола фон Крамон прокомментировала визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.



«Лукашенко — террорист, марионетка Путина и нелегитимный правитель, которого не признает Евросоюз. Его визит или признание Абхазии ничего не значат.



Но это напоминание всем тем, кто умиротворяет Россию в Грузии, что умиротворение зла всегда имеет неприятные последствия. Лукашенко закончит вместе с Путиным!», — написала Виола фон Крамон в Twitter.





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