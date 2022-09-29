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Арестович: Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта


29.09.2022   15:32


«Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта. Заявление об этом сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, после мобилизации призванных солдат отправили в Луганскую и Харьковскую области, где необходимо «восполнить дефицит».

«Основная масса мобилизованных достигнет передовой линии фронта через две недели», — добавил Арестович.

По словам Арестовича, перед отправкой на войну у солдат не будет полного курса подготовки. Согласно его предположению, в боевых действиях в рамках первой волны мобилизации будут задействованы дополнительно 90 тысяч российских солдат.

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