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Арестович: Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта
29.09.2022 15:32
«Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта. Заявление об этом сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, после мобилизации призванных солдат отправили в Луганскую и Харьковскую области, где необходимо «восполнить дефицит».
«Основная масса мобилизованных достигнет передовой линии фронта через две недели», — добавил Арестович.
По словам Арестовича, перед отправкой на войну у солдат не будет полного курса подготовки. Согласно его предположению, в боевых действиях в рамках первой волны мобилизации будут задействованы дополнительно 90 тысяч российских солдат.
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