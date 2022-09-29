

Арестович: Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта

29.09.2022 15:32





«Мобилизованные Россией люди уже находятся на передовой линии фронта. Заявление об этом сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



По его словам, после мобилизации призванных солдат отправили в Луганскую и Харьковскую области, где необходимо «восполнить дефицит».



«Основная масса мобилизованных достигнет передовой линии фронта через две недели», — добавил Арестович.



По словам Арестовича, перед отправкой на войну у солдат не будет полного курса подготовки. Согласно его предположению, в боевых действиях в рамках первой волны мобилизации будут задействованы дополнительно 90 тысяч российских солдат.





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