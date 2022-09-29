

Самхарадзе: Визит Лукашенко в Сухуми является грубым нарушением суверенитета Грузии

29.09.2022 19:29





Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе осудил визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и отметил, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между две страны.



«Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Сухуми — это недружественный жест и грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы все согласны с тем, что такие шаги подрывают суверенитет страны и основополагающие принципы международного права, а также дипломатические отношения между Грузией и Беларусью. Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — заявил председатель комитета по международным отношениям.





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