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Самхарадзе: Визит Лукашенко в Сухуми является грубым нарушением суверенитета Грузии
29.09.2022 19:29
Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе осудил визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и отметил, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между две страны.
«Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Сухуми — это недружественный жест и грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы все согласны с тем, что такие шаги подрывают суверенитет страны и основополагающие принципы международного права, а также дипломатические отношения между Грузией и Беларусью. Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — заявил председатель комитета по международным отношениям.
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