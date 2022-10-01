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«Энергоатом»: Гендиректор Запорожской АЭС задержан российским патрулем
01.10.2022 13:25
Российским патрулем задержан украинский генеральный директор подконтрольной России Запорожской АЭС, - об этом сообщает госведомство Украины «Энергоатом».
В заявлении отмечается, что Игоря Мурашова задержали по дороге от станции к городу Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских сил. По данным властей Украины, оккупанты часто обстреливают территорию. Россия отрицает обвинения и обвиняет Украину в обстрелах территории электростанции.
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