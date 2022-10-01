

«Энергоатом»: Гендиректор Запорожской АЭС задержан российским патрулем

01.10.2022 13:25





Российским патрулем задержан украинский генеральный директор подконтрольной России Запорожской АЭС, - об этом сообщает госведомство Украины «Энергоатом».



В заявлении отмечается, что Игоря Мурашова задержали по дороге от станции к городу Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.



Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских сил. По данным властей Украины, оккупанты часто обстреливают территорию. Россия отрицает обвинения и обвиняет Украину в обстрелах территории электростанции.



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