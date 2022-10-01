

Оккупанты продолжают т.н. бордеризацию на оккупированных территориях в Грузии

01.10.2022 13:28





На оккупированной территории вблизи села Карафила представители российских оккупационных сил осуществили незаконную т.н. бордеризацию, — сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



«СГБ активировала горячая линия. Вопрос будет обсуждаться на заседании группы Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. О незаконности процесса проинформирована мониторинговая миссия Евросоюза и сопредседатели женевских дискуссий», — говорится в информации ведомства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



