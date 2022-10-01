|
|
|
Оккупанты продолжают т.н. бордеризацию на оккупированных территориях в Грузии
01.10.2022 13:28
На оккупированной территории вблизи села Карафила представители российских оккупационных сил осуществили незаконную т.н. бордеризацию, — сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
«СГБ активировала горячая линия. Вопрос будет обсуждаться на заседании группы Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. О незаконности процесса проинформирована мониторинговая миссия Евросоюза и сопредседатели женевских дискуссий», — говорится в информации ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна