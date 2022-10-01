

Стефанчук: Сегодня вступил в силу закон о ленд-лизе

01.10.2022 17:39





Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины, - об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Twitter.



По его словам, это значит, что Украине предоставят качественное оружие.



«Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит — больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории», - отметил Стефанчук.



Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Этот законодательный акт даст США возможность на фоне российской агрессии эффективно и быстро направлять Украине оружие и другие виды оснащения. Программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Она позволяло США быстро предоставлять оружие своим союзникам.



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