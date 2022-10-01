|
|
|
Стефанчук: Сегодня вступил в силу закон о ленд-лизе
01.10.2022 17:39
Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины, - об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Twitter.
По его словам, это значит, что Украине предоставят качественное оружие.
«Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит — больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории», - отметил Стефанчук.
Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Этот законодательный акт даст США возможность на фоне российской агрессии эффективно и быстро направлять Украине оружие и другие виды оснащения. Программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Она позволяло США быстро предоставлять оружие своим союзникам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна