

ВСУ полностью освободили город Лиман

02.10.2022 11:50





Вооруженные силы Украины полностью освободили город Лиман в Донецкой области. Соответствующее видео с заявлением украинских военных обнародовал заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале, передает «Интерфакс Украина».



«Вооруженные силы Украины, а именно 81 отдельная аэромобильная десантная бригада совместно с подразделениями национальной гвардии и полиции батальона Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Рашисты должны знать, что им не будет жизни на нашей земле», - сказано в заявлении.



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