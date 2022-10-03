

Как российская пропаганда отреагировала на военные поражения России — ISW

03.10.2022 13:05





За последний месяц российская армия потерпела два крупных поражения: в Харьковской области и Лимане. Вместе с многочисленными ошибками во время мобилизации это заставило российских пропагандистов изменить свою риторику.



Рассказывать о том, что все идет по плану, стало невозможно. В соцсетях, на телевидении и в заявлениях отдельных высокопоставленных лиц стало звучать больше критики в адрес военного руководства. То, что в ходе мобилизации регулярно происходят ошибки, Путин сам признал чуть больше чем через неделю после начала призыва. Как рассказывает британская разведка, заявления президента о том, что в ходе призыва постоянно происходят “перегибы”, показывают масштаб проблемы.



О том, как изменилось информационное пространство на фоне неудачной мобилизации и поражений России на фронте, рассказывает в своем новом анализе ISW.



ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА ФРОНТЕ

Накануне украинская армия полностью зачистила город Лиман, важный в оперативном значении для России. Российское командование запретило войскам отступить из города. В итоге ВСУ окружили российские войска и выбили их из Лимана.



Вывод войск привел ко второй после поражения под Харьковом волне критики военного руководства России.



В начале сентября Россия потерпела в Харьковской области крупнейшее в этой войне поражение. Там российская армия потеряла несколько городов, десятки сел и единиц техники, тонны боеприпасов. Теперь у нее нет возможности начать новое наступление на Донбасс с севера.





Местный житель проезжает на велосипеде мимо трупа российского военнослужащего в недавно освобожденном городе Купянск, Украина. 1 октября 2022 года. Фото: AP Photo / Евгений Малолетка / East News

ОШИБКИ В ХОДЕ МОБИЛИЗАЦИИ

Недовольство неудачами на фронте усилилось ошибками в ходе мобилизации. Тот факт, что Путин признал ошибки в своем выступлении 29 сентября, по мнению британской разведки, показывает масштаб проблемы.



Мобилизация проходит дезорганизованно. Чиновники не понимают юридического обоснования мобилизационной кампании, поэтому и набирают тех, кто не подпадает под призыв. Власти пытаются всеми имеющими силами обучить призывников и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.



КРИТИКА ГЕНЕРАЛОВ

Аналитики из ISW констатируют, что российская публика стала слышать гораздо больше критики в адрес генералов. Причем недовольство исходит не просто от комментаторов в интернете, но звучит на государственных телеканалах и от прокремлевских военных блогеров. Среди жестких критиков российского военного руководства оказались глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин.



Из-за поражения под Лиманом и в Харьковской области российское командование обвиняют в неспособности усилить свои позиции силы на Донбассе. Некоторые гости пропагандистских программ даже раскритиковали решение президента Путина аннексировать четыре украинские области, «которые мы не контролируем».



Кремлевские пропагандисты не скрывают своего разочарования ходом мобилизации и обсуждают призывы негодных к службе. Как пишет ISW, впервые по официальным каналам Кремля критика действий России в войне дошли до рядовых россиян.



В этой войне Путин полагается на пропагандистский аппарат, в том числе потому, что у него нет достаточных ресурсов, чтобы его зацензурировать. По этой причине, считают аналитики, хаос в информационном может значительно снизить уровень поддержки президента.



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