

Россия заработала не менее $530 млн на продаже ворованного из Украины зерна - расследование

04.10.2022 10:44





С помощью подставной компании и сокрытия геолокации судов Россия смогла похитить из Украины зерно на общую сумму не менее 530 миллионов долларов, что можно классифицировать как военное преступление.



Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании AP и PBS.



Расследование основывается на анализе спутниковых снимков, данных из судебных транспондеров, документов, постов в соцсетях, а также показаниях фермеров и представителей транспортных компаний.



Всего AP смогла установить причастность к краже украинского зерна более трех десятков судов, которые совершили более 50 рейсов по вывозу зерна с оккупированных Россией территорий Украины в Турцию, Сирию, Ливан и другие страны.



Один из примеров - маршрут судна "Лаодикея". 9 июля в Мелитополе в тяжеловозы было загружено зерно, которое прибыло в порт Феодосии в Крыму. Там его перегрузили на "Лаодикею", после чего с выключенным транспондером повезли в Ливию и Сирию.



Согласно документам, пунктом отправления "Лаодикеи" был российский Кавказ. Но тамошний порт слишком мелкий для такого большого судна, зато Феодосия (где оно было замечено на спутниковых снимках) как раз подходит.



"Лаодикея" - одно из трех судов, которыми владеет сирийская государственная компания Syriamar Shipping, с 2015 года находящаяся под санкциями США. Эти суда совершили минимум 10 рейсов с оккупированного побережья Украины в Сирию, Ливию и Турцию.



Кроме сирийской компании, к похищению зерна из Украины причастна российская государственная "Объединенная судостроительная корпорация", которая снабжает военно-морской флот РФ кораблями и подводными лодками. Через дочернюю компанию Crane Marine Contractor она приобрела три судна, совершивших не менее 17 рейсов от оккупированной Украины в Турцию и Сирию.



Так, судно "Михаил Ненашев" отправилось из Севастополя с выключенным транспондером и 25 июня прибыло в турецкий порт Дертиол и разгрузило зерно. Причал, куда прибыло судно, принадлежит турецкой компании, которой владеет приближенный к Путину российский олигарх Виктор Рашников. По документам "Михаил Ненашев", как и "Лаодикея", загрузился зерном в Кавказе.



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