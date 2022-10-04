

В зимний период будет оказана материальная помощь населению, проживащему на линии оккупации

04.10.2022 16:44





Состоялось заседание временной правительственной комиссии по реагированию на нужды населения, пострадавшего в результате конфликта, проживающего в селах, расположенных вблизи разделительной линии.



Согласно повестке дня 25-го заседания комиссии, в результате обсуждения ряда важных вопросов были приняты решения по обеспечению теплом населения, проживающего в селах, расположенных вблизи разделительных линий, в зимний период, оказанию материальной помощи и продолжению финансирование студентов на 2022-2023 учебный год.



Председатель комиссии, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе отметил, что при координации министерства инфраструктуры с января по сентябрь 2022 года в селах вблизи разделительной линии, было завершено и осуществляется 168 проектов, общая стоимость которых составляет примерно 76,2 млн лари. Среди них проекты обустройства дорожной инфраструктуры, обустройства водопровода, строительства и реконструкции детских садов и школ.



«На сегодняшнем заседании комиссия заслушала отчет о проделанной в прошлом году работе, составила план дальнейших действий, касающихся инициативы премьер-министра Грузии по восстановлению пострадавших от войны домов в селе Зардиаанткари, приняты решения о финансовой поддержке отопления населения разделительной линии, а также о финансировании высшего образования для студентов в 2022-23 учебном году. Правительство Грузии в рамках межведомственной комиссии, созданной в 2013 году, продолжает прилагать совместные усилия для поддержки населения упомянутых сел и постепенного решения стоящих перед ними проблем», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равентсва Тея Ахвледиани.





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