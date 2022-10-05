

Евросоюз приветствует 56-й раунд переговоров о последствиях конфликта 2008 года в Грузии

05.10.2022 14:04





Пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии делает заявление по поводу очередного раунда международных дискуссий в Женеве.



Евросоюз приветствует проведение сегодня в Швейцарии 56-го раунда Женевских международных переговоров о последствиях конфликта 2008 года в Грузии. Согласно заявлению, с октября 2008 года Евросоюз активно участвует в усилиях по урегулированию конфликтов и работает в качестве сопредседателя с ООН и ОБСЕ.



По словам представителя Службы внешних связей Еврокомиссии, международные переговоры в Женеве остаются основной площадкой, где обсуждаются последствия конфликта и другие важные вопросы, они служат укреплению доверия и реагированию на насущные гуманитарные потребности местного населения. Это еще более важно в нынешнем геополитическом контексте.



Согласно заявлению, Евросоюз в качестве сопредседателя по-прежнему привержен активному участию в Женевских международных переговорах.



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