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Парламентская делегация Хорватии побывала на линии российской оккупации
05.10.2022 17:16
Председатель комитета по европейским делам парламента Хорватии и члены парламентской делегации находились у села Одзиси, недалеко от линии оккупации.
По информации парламента Грузии, европейские законодатели услышали информацию о результатах оккупации, осуществленной Российской Федерацией, от заместителя председателя комитета по европейской интеграции парламента Нино Иобашвили и от представителя Службы государственной безопасности.
«Парламентская делегация Хорватии выразила желание своими глазами увидеть, как обстоят дела на линии оккупации, и ознакомиться с тяжелыми последствиями оккупации, которые переживает наше население в оккупированных регионах. Мы сообщили нашим коллегам, что незаконный процесс т.н. «бордеризации» и российские оккупационные силы продолжают притеснять наше население. Речь идет об этнической дискриминации, в ряде случаев о похищениях мирных жителей. Население находится в тяжелых гуманитарных условиях, ситуация на местах достаточно сложная, и в этой ситуации чрезвычайно важна поддержка наших международных партнеров. Хорватские коллеги еще раз выразили поддержку интеграции нашей страны в Евросоюз и территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявила Нино Иобашвили.
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