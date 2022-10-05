

Тоиво Клаар: Состоялся очень полезный обмен мнениями на переговорах в Женеве

05.10.2022 19:42





Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тоиво Клаар заявил, что в ходе 56-м раунда Женевских переговоров состоялся очень полезный обмен мнениями.



При этом он отказался говорить о деталях, и в целом оценил встречу как полезную.



«Что касается темы обсуждения, я думаю, что у нас состоялся очень полезный обмен мнениями. Удивительно, что это обыкновенный контекст, но важно, что у нас была такая возможность, не говоря о деталях, это была полезная встреча, и все настроены на продолжение работы в женевском формате», — сказал Тоиво Клаар.





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