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Тоиво Клаар: Состоялся очень полезный обмен мнениями на переговорах в Женеве


05.10.2022   19:42


Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тоиво Клаар заявил, что в ходе 56-м раунда Женевских переговоров состоялся очень полезный обмен мнениями.

При этом он отказался говорить о деталях, и в целом оценил встречу как полезную.

«Что касается темы обсуждения, я думаю, что у нас состоялся очень полезный обмен мнениями. Удивительно, что это обыкновенный контекст, но важно, что у нас была такая возможность, не говоря о деталях, это была полезная встреча, и все настроены на продолжение работы в женевском формате», — сказал Тоиво Клаар.

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