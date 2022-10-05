|
|
|
Тоиво Клаар: Состоялся очень полезный обмен мнениями на переговорах в Женеве
05.10.2022 19:42
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тоиво Клаар заявил, что в ходе 56-м раунда Женевских переговоров состоялся очень полезный обмен мнениями.
При этом он отказался говорить о деталях, и в целом оценил встречу как полезную.
«Что касается темы обсуждения, я думаю, что у нас состоялся очень полезный обмен мнениями. Удивительно, что это обыкновенный контекст, но важно, что у нас была такая возможность, не говоря о деталях, это была полезная встреча, и все настроены на продолжение работы в женевском формате», — сказал Тоиво Клаар.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна