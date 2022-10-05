

Рикер: В Женеве мы еще раз подтвердили нашу твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии

05.10.2022 19:46





На переговорах в Женеве мы еще раз подтвердили нашу твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ, заявил старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.



Как отметил Филип Рикер, США обеспокоены проблемами внутренне перемещенных лиц и ВПЛ.



«Необходимо выполнить Соглашение из шести пунктов от 2008 года, и, конечно же, нас беспокоят проблемы внутренне перемещенных лиц и перемещенных лиц, которым мы будем и впредь уделять основное внимание», — сказал Рикер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



