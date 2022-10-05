|
|
|
Рикер: В Женеве мы еще раз подтвердили нашу твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии
05.10.2022 19:46
На переговорах в Женеве мы еще раз подтвердили нашу твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ, заявил старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.
Как отметил Филип Рикер, США обеспокоены проблемами внутренне перемещенных лиц и ВПЛ.
«Необходимо выполнить Соглашение из шести пунктов от 2008 года, и, конечно же, нас беспокоят проблемы внутренне перемещенных лиц и перемещенных лиц, которым мы будем и впредь уделять основное внимание», — сказал Рикер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна