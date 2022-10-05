

Россия стала крупнейшим поставщиком вооружений для украинской армии

05.10.2022 20:27





Никто так не помог украинским войскам с обеспечением военной техникой, как войска российские. С начала войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили столько танков, бронеавтомобилей и артиллерийских установок, что их количество превышает поставки вооружений ее союзниками.



Особенно много техники украинским войскам досталось во время освобождения Харьковской области в сентябре. Многие танки, БМП и БТРы были брошены в рабочем состоянии, другие требуют незначительного ремонта и по его завершении быстро вводятся в бой. Сильно поврежденная техника разбирается на запчасти. Кроме того, бежавшие российские части оставили целые склады с заканчивающимися у украинцев снарядами для орудий советского производства.



Все это вооружение подразделения ВСУ задействуют в ходе продолжающегося контрнаступления, что дает им превосходство над российскими частями, пишет The Wall Street Journal



«У русских больше нет преимущества в огневой мощи, – сказал газете командир артиллерийского батальона на харьковском фронте. – До начала наступления мы подавили все их артиллерийские расчеты, а затем пошли вперед так быстро, что у них даже не было времени заправить и зарядить свои танки. Они просто бежали и все оставили». По его словам, сейчас на вооружении в его части помимо американской техники четыре недавно захваченных 152-мм самоходных гаубицы 2С19 «Мста-С» и значительное количество снарядов к ним.



Согласно подсчетам аналитиков блога Oryx, последние потери наряду с вооружениями, которые российские войска оставили весной после отступления из-под Киева и на северо-востоке Украины, делают Россию крупнейшим поставщиком военной техники для ВСУ. Разве что реактивных систем залпового огня (РСЗО) поддерживающие Украину страны дали ей больше, чем она захватила у России.

По последним данным Oryx, который ведет подсчет уничтоженной, поврежденной, брошенной и захваченной техники, Украина захватила 436 танков, 92 самоходных артиллерийских установки (САУ), 452 БМП, 194 БТРа и 44 РСЗО. Их реальное количество может быть больше, поскольку Oryx учитывает только документально подтвержденные (с помощью фото и видео) случаи.



Западные союзники не поставляют Украине танки, но она получила 230 модернизированных Т-72 от Польши и несколько десятков – от Чехии. Зато от России у Украины теперь есть самые современные танки – Т-90. Oryx насчитал 12 единиц модификации Т-90А. Кроме того, в сентябре Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института изучения внешней политики, разместил у себя в Twitter фотографии последней его модели, Т-90М, с комментарием: «Похоже, украинские войска захватили первый российский танк Т-90М».



3 октября командир 92-й механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко опробовал Т-90, захваченный под Купянском. Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



5 октября отмечается 30 лет со дня официальной постановки Т-90 на вооружение российской армии. «Мощный, надежный и неприхотливый», – характеризует его RT в юбилейной статье. «В отличие от западных образцов Т-90 способен действовать на любых театрах военных действий, в разных природно-климатических условиях», – сказал каналу выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырев.



Геращенко же назвал Т-90 «роскошным трофеем» и написал:



Танк уже сегодня пошел в бой выжигать орков каленым железом. России приходится все больше использовать старую технику, в том числе доставая ее со складов. Украинцы захватывают «и современное вооружение, которое можно использовать весьма эффективно, и то, что уже подходит только для музея», говорит Якуб Яновский из Oryx.



Россия тоже захватывает украинскую технику. По данным Oryx, ей досталось 109 украинских танков, 15 САУ, 63 БМП.



Но это не идет ни в какое сравнение с ее потерями. Войдя в Изюм, батальон «Карпатская сечь» захватил 10 танков Т-80 и пять 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С», рассказал WSJ заместитель командира Руслан Андрийко: «У нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным».



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