

МИД Грузии распространяет заявление в связи с прошедшими в Женеве международными переговорами

05.10.2022 22:29





Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление по поводу 56-го раунда Женевских международных переговоров.



По данным внешнеполитического ведомства, основные вопросы повестки дня Женевских международных дискуссий были сосредоточены на необходимости полного выполнения Россией условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года; грузинская делегация также сделала акцент на безопасном и достойном возвращении внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц и беженцев в их дома.



«5 октября 2022 года состоялся 56-й раунд Женевских международных переговоров. Грузинскую делегацию на переговорах возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Проведение раунда стало возможным благодаря активному участию и усилиям сопредседателей со стороны ЕС, ООН и ОБСЕ, а также США. В рамках переговоров основной акцент был сделан на основных вопросах повестки дня Женевских международных переговоров, которые касаются необходимости полного соблюдения Россией условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Грузинская делегация также сосредоточила внимание на одном из главных вопросов повестки дня переговоров — безопасном и достойном возвращении внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц и беженцев в свои дома. Женевские международные переговоры были созданы на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии проводятся в рамках двух рабочих групп, где участники переговоров представлены в индивидуальном статусе.



В рамках первой рабочей группы обсуждаются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а в рамках второй рабочей группы – права человека и гуманитарная ситуация в Абхазском и Цхинвальском регионах, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Переговоры проходят под сопредседательством Евросоюза, ООН и ОБСЕ и с участием Грузии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. На встречах рабочей группы также присутствуют глава временной администрации бывшей Юго-Осетинской автономной области и председатель правительства Автономной Республики Абхазия, а также представители оккупационных режимов Цхинвали и Сухуми», — говорится в сообщении МИД Грузии.



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