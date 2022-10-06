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Начштаба полка «Азов» – Россия пыталась завербовать пленных «азовцев» на войну против Запада


06.10.2022   20:12


Представители российской военной разведки пытались завербовать пленных бойцов «Азова». Об этом на пресс-конференции рассказал начальник штаба полка Богдан Кротевич с позывным «Тавр», передает zn.ua.

По его словам, российские разведчики предлагали «азовцам» вместе воевать против американцев.

«Они (представители ГРУ - ред.) хотели завербовать «Азов». Говорили «Вы хорошо сражаетесь, давайте вместе уничтожать Запад и США», и это при том, что сами были одеты во все американское», - рассказал Кротевич.

По словам начальника штаба полка, украинские бойцы единогласно ответили враждебным вербовщикам и это их разозлило.

«У «Азовцев» было единодушное мнение – они наши враги, мы – украинские военные, Украина – наша Родина. Я родился в 1993 году в Независимой Украине. У меня мотивация воевать против любого, кто нападет на мою страну, будь то Российская Федерация или какая-нибудь другая страна. Потому они для нас враги. Скажу, что многие тогда так ответили. После этого история «дружищ» закончилась», – сказал Богдан Кротевич.

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