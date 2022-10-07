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В Харьковской области найдены тела 534 убитых мирных граждан
07.10.2022 10:28
Замначальника ГУ Нацполиции Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов на брифинге рассказал о пытках и массовых убийствах мирных граждан в Песках-Радьковских, об этом сообщают украинские теграмм-каналы.
На брифинге замглавы Нацполиции Харьковской области заявил, что в освобожденном Песках-Радьковских на данный момент найдены тела 534 убитых мирных жителей города. Как отмечается, у большинства найденных трупов – связаны руки, пулевые ранения в голову и порезы в области паха.
По словам Болвинова, одна из групп оккупантов в городе заняли частный дом, с подвалом в размер 1,5 на 2 метра, где российские солдаты содержали гражданских и пленных. Как заявил Болвинов – «…это уже 22-я пыточная, найденная на деоккупированной территории области».
По словам Болвинова, среди самых «популярных» пыток – электроток, противогаз, избиение, вырывание ногтей. «Есть также мужчина, которому сломали руку, после чего под кожу на спине начали сувать велосипедные спицы. Сейчас он находится в госпитале в Харькове» - отметил он.
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