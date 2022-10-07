

За две недели ВСУ освободили 122 населенных пункта - генштаб

07.10.2022 12:48





Украинский генштаб подсчитал, что с 21 сентября армия Украины освободила 122 населенных пункта на северо-востоке страны и в Херсонской области.



Заместитель начальника Главного оперативного управления украинского генштаба, бригадный генерал Алексей Громов в четверг на брифинге сказал, что с 21 сентября вооруженные силы Украины освободили 93 населенных пункта по ходу наступления в Харьковской и Донецкой областях, а с 1 октября - 29 населенных пунктов в Херсонской области.



В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.



На северо-западе Херсонской области наступление украинцев после броска 3-4 октября приостановилось, что иносказательно признал и генерал Громов.



"На херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и вернуть утраченные позиции", - сказал Громов.



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