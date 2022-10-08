

На Керченском мосту в Крыму произошел взрыв, обвалилась автомобильная дорога (+видео)

08.10.2022 09:58





Утром, около 6 утра, на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. Фото и видео пожара публикуют местные жители.



Дорога в огне, пламенем охвачен грузовой поезд. Российские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что горит цистерна с топливом, движение по мосту остановлено, судоходные арки не повреждены.



В оккупированном Крыму российские войска провели передислокацию после серии взрывов, в частности, перебросили авиацию на аэродромы на территории РФ.











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