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Движение по Крымскому мосту остановлено: Россия запускает паромную переправу
08.10.2022 10:28
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщает ТАСС.
"Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив".
Россияне уверяют, что "все логистические схемы на случай ЧС отработаны", а паромная переправа уже готова к запуску.
Крымская железная дорога сообщила об остановке движения и задержке поездов, ожидается "задержка поездов".
Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Согласно российской версии, произошел взрыв грузовой автомашины, после чего загорелись цистерны проходящего рядом поезда. В результате взрыва обвалились два пролета автомобильной дороги.
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