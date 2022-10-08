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Движение по Крымскому мосту остановлено: Россия запускает паромную переправу


08.10.2022   10:28


Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщает ТАСС.

"Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив".

Россияне уверяют, что "все логистические схемы на случай ЧС отработаны", а паромная переправа уже готова к запуску.

Крымская железная дорога сообщила об остановке движения и задержке поездов, ожидается "задержка поездов".

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Согласно российской версии, произошел взрыв грузовой автомашины, после чего загорелись цистерны проходящего рядом поезда. В результате взрыва обвалились два пролета автомобильной дороги.

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