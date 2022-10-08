

Михаил Подоляк: Крым, мост, начало – Все незаконное должно быть уничтожено!

08.10.2022 11:44





Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на взрыв, произошедший на Крымском мосту.



«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», - пишет Подоляк в Twitter.



Напомним, что по информации российских СМИ, сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, и обвал двух пролетов автомобильной дороги.



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