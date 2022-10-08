

Подоляк: взрыв на Крымском мосту – это проявление конфликта между российскими силовиками

08.10.2022 21:43





Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками, передает «Украинская правда».



«Относительно Керченского моста. Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой.



Безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов. Резко упала управляемость среди силовиков, начались мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение господина Путина и занять другие должности. Или арестовать тех или иных генералов», - заявляет Подоляк.



Он отметил, что фура, которая сдетонировала, по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Поэтому ответы, по его мнению, нужно искать именно в России.



Подоляк считает, что логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна указывают на российский след.



«Сейчас в этом ярком инциденте мы видим обострение конфликта между военными и силовыми структурами России и его выход из-под контроля Кремля», - заявил советник Офиса президента Украины.



Он считает, что российская верхушка ищет виновных за поражения на фронте, а ФСБ и владельцы ЧВК ведут кампанию за увольнение военного руководства - министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.



«Подрыв моста же – личного проекта Путина – не только подрывает позиции ФСБ, которые позволили этому произойти, но и дает алиби военным за системные поражения на юге Украины. Мол, из-за провала ФСБ рухнула вся логистика тылового обеспечения и подвоза резервов», - убежден Подоляк.



Напомним, что по информации СМИ, сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Часть моста обрушилась в воду.



Крымский мост, также Керченский мост состоит из двух параллельных частей — автомобильной и железнодорожной. Он соединяет Россию с оккупированным Крымом. Автомобильную часть моста, протяженностью около 19 км, президент РФ Владимир Путин открыл в 2018 году, а железнодорожный мост был открыт через два года.



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