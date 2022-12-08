

На оккупированной Россией авиабазе в Бердянске прогремело более 10 взрывов

08.12.2022 20:45





На оккупированной Россией авиабазе в Бердянске прогремели взрывы.



По данным «Украинской правды», на базе прогремело более десяти взрывов. Как пишут СМИ, информацию подтверждает глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.



По данным СМИ, на месте возник сильный пожар, из-за которого были мобилизованы пожарные машины и бригады скорой помощи.







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