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Каковы шансы на вторжение Беларуси в Украину — оценки ISW
12.12.2022 12:34
В сегодняшнем отчете Американского института изучения войны, на тему вероятности вовлечения Беларуси в войну и том, какие результаты это принесет странам-участницам войны. По мнению аналитиков института, вторжение в Беларусь «в худшем случае вынудит Украину временно перераспределить свои силы».
«Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину. Даже если это произойдет, беларуская армия не сможет добиться существенного оперативного успеха», считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В ежедневном отчете ISW аналитики также отмечают, что вторжение в Украину может ослабить режим президента страны Александра Лукашенко.
«Лукашенко полагался на подразделения беларуских вооруженных сил в дополнение к беларуским службам безопасности для подавления протестов против его правления в 2020 и 2021 годах. Направление значительной части этого аппарата безопасности на войну в Украине, скорее всего, оставит Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом», – говорится в отчете.
Американские аналитики также подчеркивают, что втягивание Беларуси в войну «в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы и технику с нынешних линий фронта».
«Даже если Лукашенко направит в наступление на Украину значительно большее (чем прогнозировали ранее) количество своих сил, беларуские вооруженные силы все равно останутся небольшой силой, которая не сможет добиться сколько-нибудь существенного оперативного успеха», – подчеркивают в ISW.
Аналитики прогнозируют, что Беларусь продолжит помогать России вести войну против Украины, даже несмотря на то, что Лукашенко вряд ли пошлет свою армию для участия в боевых действиях. Речь идет о передаче материалов, которые не доступны РФ из-за санкций, дальнейшем предоставлении территории и воздушного пространства для использования российской армией.
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