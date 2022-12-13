

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Цхинвали закрыты школы и дошкольные учреждения

13.12.2022 13:25





В связи с распространением гриппа и других вирусных инфекций, особенно среди детей, в оккупированном Цхинвальском регионе (оккупированный Россией регион Грузии) принято решение о закрытии нескольких школ и дошкольных учреждений.



Об этом местному информационному агентству «Рес» сообщила главный врач региона Марина Кочиева, отметив, что с 10 по 18 декабря будут закрыты школы и дошкольные учреждения, расположенные в Знаурском и Джавском районах. По ее словам, детский сад в Знаурском районе также был закрыт в период с 7 по 13 декабря.



Кроме того, школа и дошкольное учреждение в селе Орчосани были закрыты на период с 6 по 12 декабря, — добавила Кочиева.





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