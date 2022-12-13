

Война в Украине может подорвать геополитические кампании РФ по всему миру - ISW

13.12.2022 13:52





Цена российской войны на Украине, вероятно, продолжит подрывать геополитические кампании президента HA Владимира Путина по всему миру, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 12 декабря.



"По оценке Минобороны Великобритании, расходы России на оборону значительно выросли и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год. Таким образом, Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему, возможно, придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний", - говорится в сводке.



ISW отмечает, что российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликта, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.



"Однако Путин, по-видимому, по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проецированию власти. Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии… Продолжающиеся расходы Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже расстроили нескольких известных провоенных блоггеров, которые критиковали Кремль", - сообщают аналитики.



По данным ISW, Министерство обороны РФ официально опровергло слухи о том, что начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов был или скоро будет заменен. "Минобороны России пытается представить российское военное руководство как присутствующее и участвующее в российских военных делах, а также опровергнуть сообщения о массовых сбоях и несогласованностях в структуре российского командования из-за широкомасштабных неудачи в Украине. Несмотря на очевидную заинтересованность в поддержании репутации Герасимова, Минобороны России не смогло предоставить видеодоказательства его деятельности, что оно последовательно делало с министром обороны России Сергеем Шойгу и должно было легко сделать это для начальника Генерального штаба", - отмечается в сводке.





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