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Спецоперация Грузинского легиона: подразделение «Вагнера» уничтожено под Бахмутом
14.12.2022 21:50
Спецназовцы ВСУ из рядов Грузинского легиона заманили в засаду и ликвидировали на подступах к Бахмуту целый отряд российских наемников из ЧВК «Вагнер» – успешную операцию посвятили памяти павших собратьев.
О последних новостях с поля боя под Бахмутом Донецкой области 14 декабря сообщил международный волонтерский проект WarMonitor.
«Подразделение «Вагнера» попало в засаду и полностью ликвидировано в районе Бахмута. Они (россияне – ред.) также несут огромные потери в лобовых штурмах укрепленных позиций», – говорится в сообщении.
При этом обозреватели ссылаются на видео, обнародованное в этот же день, 14 декабря бойцами Грузинского легиона ВСУ.
На видео чувствительного содержания можно увидеть тела более 10 уничтоженных в ходе боя в лесопосадке «вагнеровцев».
«Отряд специальных операций Грузинского легиона провел эту операцию во имя Джамбулата Хоперия, который героически погиб на войне, и других грузинских воинов. Пусть враг и каждый поймет, что за кровь грузинских воинов никогда не будет пощады. Да здравствует достоинство!», – подписали кадры на фейсбук-странице подразделения.
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