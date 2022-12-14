

В Украине ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы РФ

14.12.2022 21:57





Бойцы ВСУ ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы старшего лейтенанта Александра Эрднеева.



Об этом сообщил военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).



«Начальник разведки ГСАДн 7 военной базы старший лейтенант Александр Эрднеев успешно демобилизирован», — отметил «Штирлиц».



Напомним, что 7-я оккупационная военная база расположена в Гудауте, Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





