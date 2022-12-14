|
|
|
В Украине ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы РФ
14.12.2022 21:57
Бойцы ВСУ ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы старшего лейтенанта Александра Эрднеева.
Об этом сообщил военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«Начальник разведки ГСАДн 7 военной базы старший лейтенант Александр Эрднеев успешно демобилизирован», — отметил «Штирлиц».
Напомним, что 7-я оккупационная военная база расположена в Гудауте, Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна