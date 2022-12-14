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В Украине ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы РФ


14.12.2022   21:57


Бойцы ВСУ ликвидировали начальника разведки 7-й военной базы старшего лейтенанта Александра Эрднеева.

Об этом сообщил военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Начальник разведки ГСАДн 7 военной базы старший лейтенант Александр Эрднеев успешно демобилизирован», — отметил «Штирлиц».

Напомним, что 7-я оккупационная военная база расположена в Гудауте, Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).


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