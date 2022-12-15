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Госминистр по делам примирения выступила в парламенте в формате «Часа министра»
15.12.2022 17:26
«Растет число людей, проживающих на оккупированных территориях, которые проявляют интерес к возможностям, открывающимся в рамках политики примирения и вовлечения», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани в ходе своего выступления в парламенте в формате «Часа министра».
«Хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные препятствия, искусственно созданные оккупационным режимом, растет количество людей, проживающих на оккупированных территориях, проявляющих интерес к возможностям, открывающимся в рамках политики примирения и вовлечения, и выражающих желание участвовать в мирных инициативах, что является главным результатом для достижения окончательных целей этой политики.
Как известно, процесс примирения и восстановления доверия невозможен без непосредственной коммуникации людей, которая, несмотря на введенные ограничения или пандемию, никогда не прекращалась и годами активно продолжается по формальным и неформальным каналам связи, а также в рамках народной дипломатии, отраслевого сотрудничества и грузино-абхазских/грузино-осетинских проектов», — отметила Тея Ахвледиани.
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