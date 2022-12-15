

Ахвледиани: Мы хотим еще громче донести наше послание мира до абхазских и осетинских членов нашего общества

15.12.2022 20:25





«Мы хотим еще громче донести наше послание мира до абхазских и осетинских членов нашего общества, которые остаются за линией оккупации»,— заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани в ходе своего выступления в парламенте в формате «Часа министра».



«Хочу подчеркнуть, что достижение существенного прогресса в рамках политики примирения и вовлечения во многом зависит от ситуации в оккупированных регионах, способности местного населения при желании и заинтересованности беспрепятственно воспользоваться перспективами, открывшимися перед ними. Возведенные стены и колючая проволока, физические или иные барьеры, давление, оказываемое на местное население, естественно, могут считаться непреодолимым препятствием на пути установления доверия и примирения, для чего общение между людьми является одной из необходимых предпосылок.



Тем не менее правительство Грузии продолжает неустанные усилия для достижения цели, поставленной в рамках государственной политики примирения и вовлечения, с подчеркивания которой я начала свое выступление и далее развила его, чтобы еще громче донести наше послание мира до абхазских и осетинских членов нашего общества, которые остаются за линией оккупации; Для обеспечения нашего совместного процветания и лучшего будущего, донести о тех преимуществах и выгодах, программах и услугах, разработанных с учетом интересов и потребностей населения, пострадавшего от конфликта.



Правительство Грузии привержено своей последовательной и прагматичной мирной политике и принципу разрешения конфликтов только мирными средствами, что неоднократно подтверждалось и подкреплялось документами, принятыми парламентом Грузии, и заявлениями высших должностных лиц государства. Я много раз говорила и повторю еще раз, что мы остаемся непоколебимо верными своим обязательствам, потому что считаем, что мир и развитие — единственный альтернативный путь преодоления нынешних вызовов», — заявила Тея Ахвледиани.





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