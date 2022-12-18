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Россия отправит певцов и музыкантов на линию фронта для поднятия боевого духа своих военных - разведка
18.12.2022 18:51
По разведданным Минобороны Великобритании, Россия направит на линию фронта певцов и музыкантов для поднятия боевого духа своих военных, участвующих в войне в Украине.
Как сообщает ведомство со ссылкой на российские СМИ, в «творческие бригады» войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка.
«14 декабря 2022 года Минобороны России объявило о создании двух «фронтовых творческих бригад», которым поручено поднять боевой дух войск, вовлеченных в «специальную военную операцию», — отмечают в Минобороны Великобритании.
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