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Россия отправит певцов и музыкантов на линию фронта для поднятия боевого духа своих военных - разведка


18.12.2022   18:51


По разведданным Минобороны Великобритании, Россия направит на линию фронта певцов и музыкантов для поднятия боевого духа своих военных, участвующих в войне в Украине.

Как сообщает ведомство со ссылкой на российские СМИ, в «творческие бригады» войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка.

«14 декабря 2022 года Минобороны России объявило о создании двух «фронтовых творческих бригад», которым поручено поднять боевой дух войск, вовлеченных в «специальную военную операцию», — отмечают в Минобороны Великобритании.


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