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Россия массированно атаковала Киев беспилотниками
19.12.2022 10:38
По информации украинских СМИ, Россия массированно атаковала на столицу Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов.
По сообщению Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО и продолжается воздушная тревога. В Киеве слышны звуки громких взрывов.
Украинские военные сбили в Киеве девять беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Shahed». Используя беспилотники, российские оккупационные силы также осуществили атаку в Николаевской области.
За минувшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по местам сосредоточения российских военнослужащих, вооружения и военной техники. Также было нанесено три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
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