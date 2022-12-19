

Подоляк: Плохой мир за счет украинских территорий будет победой Путина

19.12.2022 11:00





Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике недавние заявления Генри Киссинджера о том, что «приближается время для достижения мира в Украине путем переговоров», передает «Голос Америки».



«Господин Киссинджер так ничего и не понял... ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок. Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора, пожертвовав частью Украины за гарантии ненападения на другие государства Восточной Европы», – написал в Подоляк в «Телеграме».



«Все сторонники простых решений должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом – плохой мир за счет украинских территорий – будет победой Путина и рецептом успеха для автократов во всем мире», – добавил Подоляк.



Напомним, что в статье под названием «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в журнале The Spectator в минувшую субботу, бывший госсекретарь Генри Киссинджер высказал мысль, что приближается время для достижения мира в Украине путем переговоров.





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