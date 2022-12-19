|
|
|
Подоляк: Плохой мир за счет украинских территорий будет победой Путина
19.12.2022 11:00
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике недавние заявления Генри Киссинджера о том, что «приближается время для достижения мира в Украине путем переговоров», передает «Голос Америки».
«Господин Киссинджер так ничего и не понял... ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок. Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора, пожертвовав частью Украины за гарантии ненападения на другие государства Восточной Европы», – написал в Подоляк в «Телеграме».
«Все сторонники простых решений должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом – плохой мир за счет украинских территорий – будет победой Путина и рецептом успеха для автократов во всем мире», – добавил Подоляк.
Напомним, что в статье под названием «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в журнале The Spectator в минувшую субботу, бывший госсекретарь Генри Киссинджер высказал мысль, что приближается время для достижения мира в Украине путем переговоров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна