

Генерал Курашвили: обвиненный МУС Борисов может быть жив

19.12.2022 14:32





Генерал-майор российских вооруженных сил Вячеслав Борисов, которого Международный уголовный суд назвал в числе лиц, ответственных за нарушение прав этнических грузин во время войны 2008 года, может быть жив.



Его смерть официально не подтверждается, рассказал телеканалу Formula генерал Мамука Курашвили. По его словам, Москва могла специально объявить о смерти Борисова, чтобы после его задержания МУС не вышел на других российских главнокомандующих.



«То, что он умер было озвучено со стороны России. Никаких официальных подтверждений этому нет. Россия диссертацию защитила по таким вещам», — сказал Курашвили.



Напомним, что прокурор Международного уголовного Карим Хан запросил ордера на арест троих лиц из Цхинвали, которых МУС назвал виновными в нарушении прав этнических грузин в 2008 году. Ордер на арест Вячеслава Борисова, который также был внесен в список обвиняемых, выписан не был по причине того, что на тот момент Борисов был объявлен мертвым.





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