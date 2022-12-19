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Оккупанты похитили еще одного граджанина Грузии
19.12.2022 18:28
«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории в районе села Переви Сачхерского муниципалитета», — сообщает Служба госбезопасности.
«Получив информацию об этом, Служба государственной безопасности активировала горячую линию, работающую в рамках Миссии наблюдателей ЕС. Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий были немедленно проинформированы об инциденте. Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного лица.
Ответственность за деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», — говорится в информации Службы государственной безопасности.
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