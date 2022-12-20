

В Цхинвали закрыто уголовное дело, возбужденное против грузинской активистки в 2017 году

20.12.2022 17:47





Гражданской активистке Тамаре Меаракишвили сообщили о закрытии уголовного дела, возбужденного против неё 16 августа 2017 года. Решение принято в связи с отсутствием признаков преступления.



В 2017 году Меаракишвили вначале обвинили в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Она была задержана без каких-либо санкций, а в её ахалгорском доме провели обыск.



17 января 2020 года Коллегия "Верховного суда" самопровозглашенной республики Южная Осетия (оккупированный Россией регион Грузии) окончательно сняла это обвинение. Она обязала Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.



Их оставалось два – незаконное приобретение "югоосетинского паспорта" (ст. 324 Уголовного кодекса РФ) и использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ).



Сегодня Меаракишвили получила официальное уведомление из прокуратуры о закрытии дела. По её словам, обыск в доме и её задержание теперь признаны незаконными.



«Также у меня есть право на реабилитацию – возмещение морального и материального ущерба, причиненного за эти годы», – отметила она.





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