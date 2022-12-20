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HRW: россияне разграбили тысячи экспонатов из музеев Херсона
20.12.2022 22:47
Российские вооружённые силы и гражданские лица, действующие по приказу военных, разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства как минимум из двух музеев, собора и государственного архива в Херсоне перед отступлением после восьми месяцев оккупации. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Мародёрство в Херсоне, по всей вероятности, не первый случай со стороны российских представителей на территории Украины. По свидетельствам очевидцев, российские военные вывезли более двух тысяч экспонатов как минимум из трёх музеев Мариуполя – историко-краеведческого музея, музея народного быта и художественного музея Куинджи.
Правозащитники также упоминают о вывозе ценностей из мелитопольского музея в Запорожской области и исторического музея в Новой Каховке.
По международному законодательству разграбление, присвоение или захват имущества музеев и учреждений культуры во время боевых действий квалифицируется как военное преступление.
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