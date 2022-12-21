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СГБ : Манучар Гулиташвили, незаконно задержанный российскими оккупационными силами, освобожден


21.12.2022   15:04


«Гражданин Грузии Манучар Гулиташвили, незаконно задержанный три дня назад российскими оккупационными силами на оккупированной территории в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, освобожден и находится на территории, подконтрольной центральным властям», — сообщает Служба госбезопасности.

По данным ведомства, после получения информации о незаконном задержании сразу же активизировалась горячая линия и были задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального правительства.

«Информация доведена до сопредседателей Женевских международных дискуссий и наших международных партнеров.

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе.

Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении СГБ.


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