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СГБ : Манучар Гулиташвили, незаконно задержанный российскими оккупационными силами, освобожден
21.12.2022 15:04
«Гражданин Грузии Манучар Гулиташвили, незаконно задержанный три дня назад российскими оккупационными силами на оккупированной территории в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, освобожден и находится на территории, подконтрольной центральным властям», — сообщает Служба госбезопасности.
По данным ведомства, после получения информации о незаконном задержании сразу же активизировалась горячая линия и были задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального правительства.
«Информация доведена до сопредседателей Женевских международных дискуссий и наших международных партнеров.
Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе.
Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении СГБ.
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