

Решение ЕС о непризнании российских паспортов, выданных в оккупированных регионах Грузии, вступит в силу 22 декабря

21.12.2022 17:20









В информации отмечается, что 1 сентября 2008 года Совет Европы резко осудил одностороннее решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии и призвал другие страны не признавать их независимость.



В информации, опубликованной в журнале Евросоюза, говорится, что на территориях Грузии — Абхазии и Южной Осетии, не находящихся под контролем правительства Грузии на момент вступления в силу настоящего решения, проездные документы, выданные Россией уже не признаны или находятся в процессе непризнания в государствах-членах, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.



«В целях обеспечения единой визовой политики и единого подхода к досмотру лиц, пересекающих внешние границы, российские проездные документы для лиц, проживающих в оккупированных Россией областях или территориях Украины, либо на сепаратистских территориях Грузии, не должны приниматься в качестве действительных проездных документов для целей выдачи виз и пересечения внешних границ. Эта поправка распространяется также на потомков таких лиц. Государства-члены также должны иметь возможность аннулировать, если лицо было несовершеннолетним или недееспособным на момент выдачи такого проездного документа», — говорится в заявлении ЕС.

Принятое в Евросоюзе решение о непризнании российских паспортов, выданных в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, вступит в силу 22 декабря. После того, как инициативу поддержали Европарламент и Совет Евросоюза, решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.В информации отмечается, что 1 сентября 2008 года Совет Европы резко осудил одностороннее решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии и призвал другие страны не признавать их независимость.В информации, опубликованной в журнале Евросоюза, говорится, что на территориях Грузии — Абхазии и Южной Осетии, не находящихся под контролем правительства Грузии на момент вступления в силу настоящего решения, проездные документы, выданные Россией уже не признаны или находятся в процессе непризнания в государствах-членах, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.«В целях обеспечения единой визовой политики и единого подхода к досмотру лиц, пересекающих внешние границы, российские проездные документы для лиц, проживающих в оккупированных Россией областях или территориях Украины, либо на сепаратистских территориях Грузии, не должны приниматься в качестве действительных проездных документов для целей выдачи виз и пересечения внешних границ. Эта поправка распространяется также на потомков таких лиц. Государства-члены также должны иметь возможность аннулировать, если лицо было несовершеннолетним или недееспособным на момент выдачи такого проездного документа», — говорится в заявлении ЕС.





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