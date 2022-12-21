

Россия перебросила в Украину сотни сирийских боевиков

21.12.2022 18:03





Россия отправила очередную партию сирийских наемников на войну с Украиной. 300 человек были переброшены на фронт с июня по декабрь после прохождения подготовки в ЧВК «Вагнер», говорится в докладе организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ).



По ее данным, вербовщики переправили сирийцев тремя рейсами: первый вылетел в Россию 5 июня, второй — 7 июля. Третий сначала отправился в Тегеран, а уже оттуда — в Россию 11 сентября. Кроме того, STJ обнаружила, что ЧВК «Вагнер» вербует не только коренных жителей, но и наемников из иностранных группировок, действующих в Сирии.



По словам офицера спецназа, связанного с правительственными войсками республики, часть наемников доставили в Мелитополь, к которому подступают ВСУ. «Насколько мне известно, каждому бойцу будет выплачиваться ежемесячно $600 в России и дополнительно $800 в Сирии», — рассказал он.



Новобранцам также сообщили, что в случае гибели в Украине «их тела не будут возвращены» на родину, но «их семьи получат компенсацию в $25 000». При серьезных ранениях, после которых боец не сможет воевать, он сможет выбрать: отправиться в Европу в качестве просителя убежища или вернуться в Сирию.



В начале ноября стало известно, что Россия направила более 500 сирийских боевиков в восточную Украину, поручив им охрану объектов в Луганске и Донецке. Источники в региональной разведке сообщили британскому изданию Middle East Eye, что всего Россия завербовала около 1000 сирийцев, но в Донбасс перебросили только половину. На передовую, непосредственно участвовать в боях, их посылать не стали из-за ряда технических проблем, в том числе языкового барьера. Однако не исключили, что сделают это, если возникнет чрезвычайная ситуация или острая необходимость.



Издание отмечало, что наемники служат под началом военного подрядчика «Щит», ЧВК «Вагнер» и группировки «Русич», которая имеет репутацию неонацистов.



Несмотря на работы в тылу, среди боевиков из Сирии уже есть потери. По данным Сирийской обсерватории по правам человека в Лондоне, с сентября в Украине погибли девять бойцов из «Лива аль-Кудс» и «Сил тигра». При этом в сирийском правительстве говорят, что число убитых составляет не менее 50 человек.





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