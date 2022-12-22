

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен в Донецке

22.12.2022 10:51





Экс-глава Роскосмоса, ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела на востоке Украине, сообщают российские СМИ.



Обстрелу подверглась гостиница на окраине Донецка, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным.



Издание «База» сообщает, что, по его данным, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Сам Рогозин сказал российскому гостелеканалу RT, что ранен осколком в спину. По его словам, осколок прошел в сантиметре от позвоночника.



В результате этого обстрела, по пока не подтвержденным окончательно данным, есть и погибшие, ранения же получили несколько человек.



По сообщениям с места событий, Рогозин и Хоценко были ранены в ресторане «Шеш-Беш», где Рогозин отмечал день рождения (ему в среду исполнилось 59 лет).



Помощник Дмитрия Рогозина сообщил Интерфаксу, что он госпитализирован. Рогозин и помощник говорят об обстреле гостиницы, где они жили, но не о ресторане.



«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar», — цитирует Интерфакс помощника Рогозина.



Пресс-секретарь Виталия Хоценко сказал журналистам, что угрозы жизни его шефа нет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





