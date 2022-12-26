Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украинский беспилотник атаковал российскую базу в Саратовской области


26.12.2022   11:33


На аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника, следует из заявления российского Министерства обороны. По его данным, погибли трое военных. Украина пока не комментирует ситуацию.

По сообщению русской службы Би-би-си, в ночь на понедельник появились сообщения очевидцев о взрыве (или взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе, где расположена авиабаза ВКС России и, согласно открытым данным, находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Утром было опубликовано заявление Министерства обороны России, согласно которому над аэродромом был сбит украинский беспилотник.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника, заявили в минобороны. Незадолго до этого о трех погибших военных написал телеграм-канал Baza.

Авиационная техника повреждений не получила, утверждают в российском минобороны.

Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за месяц.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна