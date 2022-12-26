

Украинский беспилотник атаковал российскую базу в Саратовской области

26.12.2022 11:33





На аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника, следует из заявления российского Министерства обороны. По его данным, погибли трое военных. Украина пока не комментирует ситуацию.



По сообщению русской службы Би-би-си, в ночь на понедельник появились сообщения очевидцев о взрыве (или взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе, где расположена авиабаза ВКС России и, согласно открытым данным, находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.



Утром было опубликовано заявление Министерства обороны России, согласно которому над аэродромом был сбит украинский беспилотник.



«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении.



Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника, заявили в минобороны. Незадолго до этого о трех погибших военных написал телеграм-канал Baza.



Авиационная техника повреждений не получила, утверждают в российском минобороны.



Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за месяц.





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