

Пашинян заявил Путину о фиаско российских миротворцев в Карабахе

27.12.2022 16:59





Российские миротворцы, введенные в Нагорный Карабах в 2020 году после короткой, но кровопролитной войны не выполняют своих функций и утратили контроль над ключевой дорогой, которая связывает армянский анклав в Азербайджане с территорией страны. Об этом президент Армении Никол Пашинян заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.



По словам Пашиняна, кризис вокруг Лачинского коридора, перекрытого Азербайджаном в начале декабря, — это «самый оперативный вопрос» по ситуации в Карабахе в настоящий момент.



«Это зона ответственности российских миротворцев. <…> И я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев», — сказал Пашинян.



Он добавил, что Азербайджан взялся гарантировать беспрепятственный проезд пассажиров и грузов по Лачинском коридору. «А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», — констатировал Пашинян, уточнив, что хотел бы услышать от Путина варианты решения этой проблемы.



Азербайджан 12 декабря заблокировал единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку объяснили происходящее действиями гражданских активистов и экологов, протестующих против «незаконной деятельности армянской стороны». Россия заявила о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной, в то время как разблокировать коридор призвал Госдепартамент США.



На прошлой неделе Пашинян сообщил, что из-за блокады в Карабахе зреет гуманитарный кризис: в регионе ощущается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, а сотни семей разделены.



23 декабря в Москве должна была состояться встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России, но за сутки до ее начала стало известно, что армянский министр не приедет в российскую столицу. «Приоритетом работы Арарата Мирзояна на данный момент является решение проблем, связанных с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе», — объяснил ситуацию МИД Армении.



В сентябре Пашинян на саммите Организации стран договора о коллективной безопасности заявил о «фиаско» военного блока, собранного Кремлем из республик бывшего СССР. Он также отказался подписать декларацию саммита ОДКБ, назвав ее текст недостаточно доработанным: в нем отсутствует «четкая политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе». Это «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для агрессии», заявил Пашинян.



Боевые действия на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнули 13 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах юго-восточной границы, а Азербайджан в свою очередь заявил, что армянские военные минировали пути снабжения. Пашинян обратился за военной помощью к России и ОДКБ по статье 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. Но в ответ ОДКБ выразила лишь «крайнюю озабоченность».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





