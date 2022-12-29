

В победу Украины в войне верят 93% украинцев – опрос

29.12.2022 20:19





Абсолютное большинство жителей Украины, 93%, верят в то, что Украина победит в войне с РФ, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.



"Сомневается в победе только 3% опрошенных. По сравнению с августом прогнозы украинцев о победе не изменились. Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на востоке несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в четверг.



Среди тех, кто верит в победу Украины, 39% считают, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.



Абсолютное большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% полагают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения российской армии и распада РФ изнутри. Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только АР Крым, 6% – территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% – все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.



Прекратить войну, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, готово 7% населения западных и южных областей Украины. Более низкие требования к завершению войны выдвигают также и менее состоятельные слои населения по сравнению с более состоятельными.



Видят завершение войны только в случае победы Украины 62% опрошенных граждан. 26% респондентов, в противоположность, готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира. По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.



Наибольшую готовность идти на уступки продемонстрировали жители юга (35%) и востока (39%). Из них 16% на юге и 12% на востоке считают, что ради мира следует идти на любые компромиссы.



В то же время абсолютное большинство украинцев считают, что военное и политическое руководство страны должно продолжать войну, даже если помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится полностью. 15% считает, что к лучшему было бы в таких условиях попытаться заморозить конфликт, но не принимать условия РФ. 11% респондентов согласились, что в таком случае руководству страны следует начать переговоры с РФ и быть готовыми идти на уступки ради достижения мира.



При этом 69% украинцев считают, что переговоры о мире с Россией невозможны даже ради спасения жизней, потому что Россия все равно не соблюдает договоренности. Мнение о том, что ради сохранения жизни украинских военных, гражданских, пленных и депортированных следует вести переговоры с Россией о прекращении войны, разделяют 23%. 17% опрошенных не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.



Поддержать руководство Украины в попытках договориться с РФ в случае прекращения поставок оружия или финансов с запада наиболее готовы люди, живущие за чертой бедности (20%) и жители юга (27%).



Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской , Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).



Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).



Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.





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