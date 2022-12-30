

Столтенберг: В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы Путина

30.12.2022 13:55





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны альянса продолжать поставлять оружие Украине. Об этом Столтенберг заявил в интервью агентству DPA.



«Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру», - заявил генсек НАТО.



По его словам, президент России Владимир Путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели и не возьмет под контроль Украину. Столтенберг считает, что только после этого может появиться мирное решение путем переговоров, которое обеспечит существование Украины как независимого демократического государства.



Столтенберг также зафиксировал, что считает атаки со стороны Украины на военные объекты России абсолютно законными. «Каждая страна имеет право защищать себя, Украина также», - сказал он.



Столтенберг считает, что президент России использует зиму как оружие против гражданского населения.



«Это не атака со стороны России на военные объекты, это массированная атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишаются доступа к критической инфраструктуре. Разумеется, я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы Путина», - заявил генсек НАТО.





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