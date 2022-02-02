

Правительство представит программу занятости социально незащищенных граждан

02.02.2022 14:27





Некоторое время назад премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости пересмотра государственной политики в отношении социально незащищенных граждан, получающих пособие - по его словам, очень часто, получая определенное содержание от государства, они не пытаются найти работу, предпочитая продолжать жить за счет социального пособия.



Глава правительства заявил, власти намерены пересмотреть этот подход в пользу трудоустройства таких граждан.



Содержание документа, который будет обнародован через неделю, пока неизвестно, однако, по мнению экспертов, вряд ли следует ожидать, что трудоустройство получателей социальной помощи будет осуществляться за счет государства – его возможности ограничены, и нанять на работу на госслужбу новые сотни тысяч человек оно физически неспособно. Скорее всего, в программе будет сделан акцент на стимулировании частного сектора, в особенности в сельском хозяйстве, строительстве и торговле, где самый большой спрос на рабочую силу низкой квалификации.



Эксперт Паата Арошидзе не исключает, что часть представителей этой категории в период получения социального пособия работала, но неофициально, продолжая при этом получать финансовую помощь от государства.



«После задействования программы, социально незащищенные граждане, которые будут иметь гарантию того, что их трудоустройство некоторое время не будет означать смены статуса и прекращения финансирования со стороны государства, получат возможность более активно искать работу. Теперь у них не будет опасений того, что в случае трудоустройства они потеряют пособия от государства. Самые перспективные отрасли, где они могут начать работать – это сельское хозяйство, строительство, торговля, и туризм» - считает эксперт.



По его словам, в этой категории населения есть проблема с квалификацией, но ее можно решить в случае, если этим, с использованием своих финансовых и административных возможностей будет заниматься государство – в первую очередь путем переподготовки кадров.



«Так или иначе пришло время больших изменений на рынке труда, в первую очередь в законодательном отношении. Это будет способствовать формированию более конкурентоспособного рынка труда, и это единственная возможность создать для социально незащищенных граждан стимул перестать жить за счет государства» - заявил Паата Арошидзе.



В настоящее время в Грузии примерно 600 000 человек из 3, 7 млн. населения получают социальную помощь от государства, и половина из них - трудоспособного возраста. Из-за того, что на сегодняшний день трудоустройство, даже временное, означает автоматическую потерю статуса и соответственно, государственного финансирования, они не ищут работу и отказываются от поступающих им предложений трудоустройства.



Параллельно частный сектор заявляет об остром дефиците рабочих рук – фермеры, бизнес--компании, туристические объекты, гостиницы, рестораны, заявляют, что им не хватает кадров.



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