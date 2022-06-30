

Новый паром вышел на маршрут Бургас-Батуми

30.06.2022 11:51

Новости-Грузия



Выход нового парома «Вильнюс» на линию, по которой перевозят грузы из болгарского Бургаса в грузинский порт Батуми, состоится 4 июля.



Новое судно типа ролкер присоединится к «Дружбе», которая начала курсировать по маршруту через Черное море еще в 2014 году, сообщил директор порта Бургас Диян Димов.



«Вильнюс» будет выполнять рейсы в Батуми и обратно один раз в неделю. Оперирует судном украинская судоходная компания «Укрферри».



По словам Димова, интерес к направлению серьезно вырос после начала войны в Украине. Сейчас Грузия выгружает товары, предназначенные для Украины и транзитных направлений. Одновременно бизнес ищет самые короткие и экономически эффективные маршруты, пояснил директор порта Бургас.



Соглашение о запуске новой линии Димов и мэр Батуми Ираклий Чиковани подписали на прошлой неделе на полях международного морского форума в Болгарии.



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