|
|
|
Новый паром вышел на маршрут Бургас-Батуми
30.06.2022 11:51
Новости-Грузия
Выход нового парома «Вильнюс» на линию, по которой перевозят грузы из болгарского Бургаса в грузинский порт Батуми, состоится 4 июля.
Новое судно типа ролкер присоединится к «Дружбе», которая начала курсировать по маршруту через Черное море еще в 2014 году, сообщил директор порта Бургас Диян Димов.
«Вильнюс» будет выполнять рейсы в Батуми и обратно один раз в неделю. Оперирует судном украинская судоходная компания «Укрферри».
По словам Димова, интерес к направлению серьезно вырос после начала войны в Украине. Сейчас Грузия выгружает товары, предназначенные для Украины и транзитных направлений. Одновременно бизнес ищет самые короткие и экономически эффективные маршруты, пояснил директор порта Бургас.
Соглашение о запуске новой линии Димов и мэр Батуми Ираклий Чиковани подписали на прошлой неделе на полях международного морского форума в Болгарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна