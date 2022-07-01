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«Wizz Air» вернет второй самолет в Кутаиси и возобновит рейсы в Париж и Таллинн
01.07.2022 11:24
Международный аэропорт Кутаиси сообщает, что с 1 августа компания «Wizz Air» вернет второй базирующийся самолет в аэропорт Кутаиси и возобновит прямые рейсы в Париж и Таллинн.
«Прямые регулярные рейсы в Таллинн будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, а в Париж — один раз в неделю с 4 августа», — сказали в аэропорту.
По информации аэропорта, увеличится частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.
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